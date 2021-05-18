В Башкирии от коронавируса скончались ещё три человека

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков поручил привлекать граждан к вакцинации от Covid-19. Он заявил, что «третья волна совсем близко». В ближайшее время в Башкирию поступит третья вакцина от коронавируса «КовиВак», а президент России Владимир Путин объявил о запуске в оборот четвертого препарата.