В Башкирии от коронавируса скончались ещё три человека

В Башкирии от коронавируса скончались ещё три человека
В Башкирии от коронавируса скончались ещё три человека
Сегодня, 15:30Коронавирус COVID-19Анна КононоваФото: pixabay.com
Оперштаб Башкирии опубликовал новые статистические данные о заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 89 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 37 039 жителей республики. Всего вылечились 34 726 пациента, в том числе 97 выздоровел за прошедший день. Вакцинировались от коронавируса более 234 тысячи человек.

Оперштаб сообщил о трех погибших за минувшие сутки.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков поручил привлекать граждан к вакцинации от Covid-19. Он заявил, что «третья волна совсем близко». В ближайшее время в Башкирию поступит третья вакцина от коронавируса «КовиВак», а президент России Владимир Путин объявил о запуске в оборот четвертого препарата.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
вирусБашкириявакцинацияболезнь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы