Путин объявил о запуске в оборот четвертой в России вакцины от коронавируса

Путин объявил о запуске в оборот четвертой в России вакцины от коронавируса
Путин объявил о запуске в оборот четвертой в России вакцины от коронавируса
Сегодня, 15:13Коронавирус COVID-19Анна КононоваФото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в стране в оборот введут четвертую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что в России удалось быстро создать три эффективных препарата от Covid-19. В ближайшем будущем в оборот будет запущена и четвертая вакцина.

Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <…> Скоро будет запущена в оборот четвертая [вакцина], набирает темп и вакцинация, цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Напомним, в настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последняя в скором времени поступит в Башкирию, о чем объявил министра здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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