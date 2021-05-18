Путин объявил о запуске в оборот четвертой в России вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в стране в оборот введут четвертую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что в России удалось быстро создать три эффективных препарата от Covid-19. В ближайшем будущем в оборот будет запущена и четвертая вакцина. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <…> Скоро будет запущена в оборот четвертая [вакцина], набирает темп и вакцинация, цитирует РИА Новости Владимира Путина. Напомним, в настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последняя в скором времени поступит в Башкирию, о чем объявил министра здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.

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