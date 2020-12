Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболевших в Башкирии.

За минувшие сутки внебольничная пневмония подтвердилась у 391 жителя республики. При этом выписались по выздоровлению 386 пациентов. Кроме того, зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 16 785 человек. Напомним, ранее Минздрав Башкирии предоставил статистику заболевания коронавирусом и пневмонией среди детей. На 30 ноября Covid-19 подтвердился у 1075 детей, пневмонией переболели 3199 несовершеннолетних.

