В Минздраве Башкирии озвучили показания к госпитализации детей с коронавирусом

Соответствующую памятку Минздрав республики опубликовал на сайте ведомства. В памятке среди симптомов для обязательной госпитализации указаны критерии температуры, насыщение крови кислородом, затрудненное дыхание, а также другие экстренные и неотложные признаки.

На сайте Минздрава Башкирии была опубликована памятка, в которой прописаны показания и критерии для госпитализации пациентов до 18 лет с подтвержденным COVID-19 или с подозрениями на него. Так, госпитализации подлежат дети, у которых есть хотя бы один из следующих критериев: Температура больше 39 градусов в день обращения или же температура больше 38 градусов, но держится в течение 5 дней и более

Дыхательная недостаточность: отдышка, эпизоды апноэ, насыщение крови кислородом менее 95%

Тахикардия

Наличие геморрагической сыпи

Судороги

Шок

Тяжелая дыхательная недостаточность Далее показаниями к госпитализации может служить и фоновое заболевание. В таком случае помещение в стационар пациента осуществляется вне зависимости от температуры и степени дыхательной недостаточности. В перечень таких заболеваний входят: Онкологические и онкогематологические заболевания

Иммунодефицитное состояние

Болезни с нарушениями системы свертывания крови

Порог сердца, нарушение ритма и кардиомиопатия

Сахарный диабет, ожирение

Хронические заболевания легких

СМА и другие. Также госпитализации подлежат пациенты, жилищные условия которых не могут обеспечить изоляцию от людей старше 65 лет, а также в принципе отсутствие условий для лечения на дому (проживание в общежитие, в пункте временного размещения, семья стоит на учете как неблагополучная).

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