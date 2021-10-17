В Минздраве Башкирии озвучили показания к госпитализации детей с коронавирусом

В Минздраве Башкирии озвучили показания к госпитализации детей с коронавирусом
В Минздраве Башкирии озвучили показания к госпитализации детей с коронавирусом
Вчера, 10:57Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующую памятку Минздрав республики опубликовал на сайте ведомства. В памятке среди симптомов для обязательной госпитализации указаны критерии температуры, насыщение крови кислородом, затрудненное дыхание, а также другие экстренные и неотложные признаки.

На сайте Минздрава Башкирии была опубликована памятка, в которой прописаны показания и критерии для госпитализации пациентов до 18 лет с подтвержденным COVID-19 или с подозрениями на него.

Так, госпитализации подлежат дети, у которых есть хотя бы один из следующих критериев:

  • Температура больше 39 градусов в день обращения или же температура больше 38 градусов, но держится в течение 5 дней и более
  • Дыхательная недостаточность: отдышка, эпизоды апноэ, насыщение крови кислородом менее 95%
  • Тахикардия
  • Наличие геморрагической сыпи
  • Судороги
  • Шок
  • Тяжелая дыхательная недостаточность

Далее показаниями к госпитализации может служить и фоновое заболевание. В таком случае помещение в стационар пациента осуществляется вне зависимости от температуры и степени дыхательной недостаточности. В перечень таких заболеваний входят:

  • Онкологические и онкогематологические заболевания
  • Иммунодефицитное состояние
  • Болезни с нарушениями системы свертывания крови
  • Порог сердца, нарушение ритма и кардиомиопатия
  • Сахарный диабет, ожирение
  • Хронические заболевания легких
  • СМА и другие.

Также госпитализации подлежат пациенты, жилищные условия которых не могут обеспечить изоляцию от людей старше 65 лет, а также в принципе отсутствие условий для лечения на дому (проживание в общежитие, в пункте временного размещения, семья стоит на учете как неблагополучная).

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