В Минздраве Башкирии озвучили показания к госпитализации детей с коронавирусом

На сайте Минздрава Башкирии была опубликована памятка, в которой прописаны показания и критерии для госпитализации пациентов до 18 лет с подтвержденным COVID-19 или с подозрениями на него.
Так, госпитализации подлежат дети, у которых есть хотя бы один из следующих критериев:
Далее показаниями к госпитализации может служить и фоновое заболевание. В таком случае помещение в стационар пациента осуществляется вне зависимости от температуры и степени дыхательной недостаточности. В перечень таких заболеваний входят:
Также госпитализации подлежат пациенты, жилищные условия которых не могут обеспечить изоляцию от людей старше 65 лет, а также в принципе отсутствие условий для лечения на дому (проживание в общежитие, в пункте временного размещения, семья стоит на учете как неблагополучная).