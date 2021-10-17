В Башкирии в субботу от COVID-19 вакцинировалось рекордное количество жителей

Как сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, в выходной день, а именно в субботу, от COVID-19 привилось рекордное количество жителей республики, а именно 40 321, из которых более 27 тысяч жителей вакцинировались первым компонентом.
Так, общее количество привитых жителей Башкирии первым компонентом составляет 1,4 миллиона, а вторым — почти 1,3 миллиона.
Между тем количество зараженных в республике перешло отметку в 76 тысяч человек, а вылечилось от инфекции за все время пандемии 66 132 человека.
Напомним, что в Башкирии в понедельник вступит в силу третий этап ковид-ограничений, согласно которому двери 9 категорий общественных мест будут закрыты для непривитых. В перечень входят: салоны красоты; косметические, спа- и массажные салоны; солярии; бани; сауны; физкультурно-оздоровительные комплексы; фитнес-клубы; бассейны; заведения общепита, где более 50 посадочных мест.