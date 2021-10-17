Минздрав Башкирии объяснил, как определить степень тяжести коронавируса

Отметим, что по данным на 16 октября, в Башкирии зафиксировано +664 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших в регионе превысило отметку в 76 тысяч. Известно также, что за субботу привилось рекордное количество жителей Башкирии, а именно 40 321 тысяч, из которых более 27 тысяч — первым компонентом. Всего в республике привито первым компонентом почти 1,5 миллиона, а вторым — 1,3 миллиона.