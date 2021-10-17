Минздрав Башкирии объяснил, как определить степень тяжести коронавируса

Минздрав Башкирии опубликовал на сайте временные методические рекомендации, в которых расписаны симптомы для каждой из четырех форм течения COVID-19 по степени тяжести. Сообщается, что всего таких форм четыре: легкая, среднетяжелая, тяжелая и крайне тяжелая.
Итак, согласно данным ведомства, симптомы легкой формы, следующие: температура может подняться не выше 38 градусов, присутствуют слабость, кашель и боли в горле, однако признаки какого-либо симптома из среднетяжелой и тяжелой форм — нет.
Известно, что во время среднетяжелой форме COVID-19 у пациента температура тела уже поднимается выше 38 градусов, присутствуют отдышка при физических нагрузках, на снимках КТ также видны изменения в легких. Что касается показателей, то частота дыхания превышает 22 вдоха за минуту, а сатурация — не менее 95%.
Тяжелая форма характеризуется тем, что частота дыхания составляет более 30 вдохов за минуту, сатурация уже менее 93%, изменения на снимках КТ. Помимо этого, у пациента снижается уровень сознания, повышается возбудимость, а давление — понижено.
Крайне тяжелая степень COVID-19 протекает следующим образом. У пациента стойкая фебрильная лихорадка, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдромом, септический шок, полиорганная недостаточность.
Между тем в ведомстве сообщают, что в среднем у 50% пациентов коронавирус протекает в легкой форме.
Отметим, что по данным на 16 октября, в Башкирии зафиксировано +664 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших в регионе превысило отметку в 76 тысяч. Известно также, что за субботу привилось рекордное количество жителей Башкирии, а именно 40 321 тысяч, из которых более 27 тысяч — первым компонентом. Всего в республике привито первым компонентом почти 1,5 миллиона, а вторым — 1,3 миллиона.
Напомним, что в памятке от Минздрава Башкирии также были указаны и показания к госпитализации детей с коронавирусом, среди которых температура, насыщение крови кислородом, затрудненное дыхание, а также другие экстренные и неотложные признаки.