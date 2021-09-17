В Минздраве Башкирии рассказали, как будут голосовать зараженные коронавирусом

Как сообщает пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина, в этом году пациенты ковид-госпиталей и проходящие лечение от коронавируса амбулаторно в этом году голосовать не смогут. Данную информацию нам подтвердили и в региональном ЦИКе.
Софья Алешина объяснила решение тем, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничения и обработать бюллетени после самого голосования в таком случае не предоставляется возможным. Помимо этого, комиссии не приедут и на дом к зараженному коронавирусом.
Отмечается, что для удобства голосования медперсонала и самих пациентов в Уфе работает избирательный участок № 163 (в перинатальном центре). Также все УИК на территории больниц будут работать только один день: либо в субботу, либо в воскресенье. По словам Софьи Алешиной, из-за небольшого количества пациентов «растягивать процесс на несколько дней нецелесообразно».
— В дни выборов назначены дежурные из руководящего состава Минздрава для принятия оперативных решений. Кроме того, все выходные работает амбулаторная служба до 17 часов», — сообщила пресс-секретарь Минздрава.
Ранее мы уже писали, что на избирательных участках проводится термометрия, действует обязательный масочный режим.