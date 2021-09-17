В Минздраве Башкирии рассказали, как будут голосовать зараженные коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут голосовать зараженные коронавирусом
В Минздраве Башкирии рассказали, как будут голосовать зараженные коронавирусом
Вчера, 19:06Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Очно проголосовать они не смогут.

Как сообщает пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина, в этом году пациенты ковид-госпиталей и проходящие лечение от коронавируса амбулаторно в этом году голосовать не смогут. Данную информацию нам подтвердили и в региональном ЦИКе.

Софья Алешина объяснила решение тем, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничения и обработать бюллетени после самого голосования в таком случае не предоставляется возможным. Помимо этого, комиссии не приедут и на дом к зараженному коронавирусом.

Отмечается, что для удобства голосования медперсонала и самих пациентов в Уфе работает избирательный участок № 163 (в перинатальном центре). Также все УИК на территории больниц будут работать только один день: либо в субботу, либо в воскресенье. По словам Софьи Алешиной, из-за небольшого количества пациентов «растягивать процесс на несколько дней нецелесообразно».

— В дни выборов назначены дежурные из руководящего состава Минздрава для принятия оперативных решений. Кроме того, все выходные работает амбулаторная служба до 17 часов», — сообщила пресс-секретарь Минздрава.

Ранее мы уже писали, что на избирательных участках проводится термометрия, действует обязательный масочный режим.

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