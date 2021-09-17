В Минздраве Башкирии рассказали, как будут голосовать зараженные коронавирусом

Отмечается, что для удобства голосования медперсонала и самих пациентов в Уфе работает избирательный участок № 163 (в перинатальном центре). Также все УИК на территории больниц будут работать только один день: либо в субботу, либо в воскресенье. По словам Софьи Алешиной, из-за небольшого количества пациентов «растягивать процесс на несколько дней нецелесообразно».