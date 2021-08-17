За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 12 человек

За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 12 человек
За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 12 человек
Вчера, 12:16Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Общее число заболевших в республике составляет 52 879 человек.

По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки выявили 289 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели от коронавируса с начала пандемии 48 305 человек, за минувшие сутки из больниц выписались 307 пациентов.

Всего от заболевания скончались 929 человек, за день — 12 человек.

Первым компонентом привились 1 062 425 человек, обе дозы вакцины получили 857 645 жителей республики.

Напомним, сегодня, 17 августа, начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров объяснил, почему отказ в приеме не вакцинированных людей на работу законен. По его словам, данная мера законна согласно постановлению от 1994 года о том, что руководство должно отвечать за санитарные условия на предприятии.

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