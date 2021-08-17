За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 12 человек

По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки выявили 289 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели от коронавируса с начала пандемии 48 305 человек, за минувшие сутки из больниц выписались 307 пациентов.
Всего от заболевания скончались 929 человек, за день — 12 человек.
Первым компонентом привились 1 062 425 человек, обе дозы вакцины получили 857 645 жителей республики.
Напомним, сегодня, 17 августа, начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров объяснил, почему отказ в приеме не вакцинированных людей на работу законен. По его словам, данная мера законна согласно постановлению от 1994 года о том, что руководство должно отвечать за санитарные условия на предприятии.