За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 12 человек

Напомним, сегодня, 17 августа, начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров объяснил, почему отказ в приеме не вакцинированных людей на работу законен. По его словам, данная мера законна согласно постановлению от 1994 года о том, что руководство должно отвечать за санитарные условия на предприятии.