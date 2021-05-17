В Башкирию в скором времени поступит третья вакцина от коронавируса «КовиВак»

В ближайшее время в Башкирию поступит третья вакцина от Covid-19. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

На сегодняшний день в Башкирию поступило 367 836 доз вакцины. Первым компонентом привились 310 496 человек, вторым — 224 860. Максим Забелин напомнил, что в Уфе 14 мая стартовала акция по мотивации горожан к вакцинации. Теперь после получения прививки уфимцы могут принять участие в розыгрыше квартиры и других ценных призов. Министр здравоохранения отметил, что активность в связи с проведением акции значительно выросла. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что привлечение к вакцинации — основная задача руководителей районов. По словам Забелина, в ближайшие несколько дней в Башкирию поступит ещё 16 тысяч доз вакцин. Кроме того, в скором времени республика получит третью вакцину от коронавируса «КовиВак», разработанную в центре имени Чумакова. Напомним, ранее жители Башкирии возмутились указом Хабирова, по которому на выпускные в детских садах и школах допускаются только родители, которые привились от Covid-19 или обладают высоким показателем антител. При этом они отметили, что требования к организации праздников в образовательных учреждениях оказались жестче, чем к концертам и другим массовым мероприятиям, организуемым властями.

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