В Башкирии за сутки выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса. Актуальные данные он предоставил на оперативном совещании в правительстве.

С начала пандемии на территории Башкирии зарегистрировано 36 950 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 90 жителей республики. При этом выздоровели 34 629 пациентов. В стационарах продолжают лечение 130 человек, из которых шесть находятся в отделении интенсивной терапии. Ещё 1700 пациентов лечатся амбулаторно. На сегодняшний день проведено почти три миллиона исследований на коронавирус. Максим Забелин сообщил, что для оказания стационарной помощи развернуто 1523 койки, из которых занято 67%.

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