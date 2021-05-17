В Башкирии за сутки выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии за сутки выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом
В Башкирии за сутки выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:46Коронавирус COVID-19Анна КононоваФото: pixabay.com
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса. Актуальные данные он предоставил на оперативном совещании в правительстве.

С начала пандемии на территории Башкирии зарегистрировано 36 950 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 90 жителей республики. При этом выздоровели 34 629 пациентов. В стационарах продолжают лечение 130 человек, из которых шесть находятся в отделении интенсивной терапии. Ещё 1700 пациентов лечатся амбулаторно. На сегодняшний день проведено почти три миллиона исследований на коронавирус.

Максим Забелин сообщил, что для оказания стационарной помощи развернуто 1523 койки, из которых занято 67%.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
вирусБашкирияболезнь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы