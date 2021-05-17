Уфимский врач Глеб Глебов объяснил причины сохранения симптомов коронавируса

Бывший врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов назвал распространённые симптомы, которые появляются после выздоровления от коронавируса, а также объяснил причины их развития.

По словам медика, большинство людей, переболевших коронавирусом, испытывают слабость, перемены настроения, тревожность, нарушения сна или гипоксию, боли в ногах и суставах. — Все больше на приемах обращаются пациенты с отсроченными проявлениями последствий заболевания, примерно на 6-7 месяцев, — написал врач на своей странице в соцсетях. Глебов объяснил, что причинами этих симптомов могут быть нарушение свертываемости крови или работы желудочно-кишечного тракта, проявление постинфекционных артритов, повышение пульса и аритмия. Также люди часто жалуются на аллергические проявления. По словам специалиста, и при коронавирусе, и при аллергии наблюдается гиперактивация клеток с выделением большого количества цитокинов - развивается повышенный ответ клеток как на аллерген, так и на вирус. Любой стимулятор может вызвать такую реакцию, особенно у генетически предрасположенных людей. Врач посоветовал не принимать иммуностимулятор без назначения врача. Кроме того, после перенесённого коронавируса не следует забывать об упражнениях по дыхательной гимнастике и умеренных физических нагрузках.

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