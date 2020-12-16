В Башкирии 396 человек заболели внебольничной пневмонией

На сегодняшний день стало известно о 396 новых случаях заболевания. При этом вылечились 403 жителя республики. Также выросло количество заболевших коронавирусом. В 26 районах Башкирии подтверждено 157 ковид-пациентов.
За минувшие сутки скончалось три человека. Общее число жертв коронавируса достигло 111.
Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что в столице Башкирии наблюдается снижение заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией.