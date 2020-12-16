В Башкирии 396 человек заболели внебольничной пневмонией

В Башкирии 396 человек заболели внебольничной пневмонией

Вчера, 14:39Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику по заболевшим внебольничной пневмонией.

На сегодняшний день стало известно о 396 новых случаях заболевания. При этом вылечились 403 жителя республики. Также выросло количество заболевших коронавирусом. В 26 районах Башкирии подтверждено 157 ковид-пациентов.

За минувшие сутки скончалось три человека. Общее число жертв коронавируса достигло 111.

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что в столице Башкирии наблюдается снижение заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией.

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