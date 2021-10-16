В Америке опубликовали статью об ученых из Уфы, прогнозирующих риски при коронавирусе

Автором статьи является профессор БГМУ, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин при участии своих учеников Тимура Мусина, Зили Багмановой, Дианы Гареевой и Паруйр Давтян.
Сообщается, что коллектив уфимских ученых впервые выявил COVID-специфические изменения на ЭКГ, позволяющие говорить о высоком риске смерти пациентов в стационаре. Тяжесть болезни определяется не только процентом поражения легких, но и поражением других органов и систем.
- Мы первыми показали значимость определенного зубца на ЭКГ при COVID-19. Обычно он встречается в 3-4% в популяции, а при коронавирусной инфекции его частота увеличивается до 15%, - отметил Науфаль Загидуллин в интервью агентству «Башинформ»..
По его словам, при обеспечении надлежащего лечения и ухода больные имеют шансы выздороветь, поэтому в дальнейшем фатальные изменения из их ЭКГ исчезают.
Науфаль Загидуллин отметил, что публикация статьи в авторитетном журнале потребовала немало усилий и особенно поблагодарил за это ректора Башгосмедуниверситета Валентина Павлова и иностранных коллег.