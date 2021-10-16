В Америке опубликовали статью об ученых из Уфы, прогнозирующих риски при коронавирусе

- Мы первыми показали значимость определенного зубца на ЭКГ при COVID-19. Обычно он встречается в 3-4% в популяции, а при коронавирусной инфекции его частота увеличивается до 15%, - отметил Науфаль Загидуллин в интервью агентству «Башинформ»..