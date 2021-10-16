В Америке опубликовали статью об ученых из Уфы, прогнозирующих риски при коронавирусе

В Америке опубликовали статью об ученых из Уфы, прогнозирующих риски при коронавирусе
В Америке опубликовали статью об ученых из Уфы, прогнозирующих риски при коронавирусе
Вчера, 16:31Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Facebook.com
Американский журнал Plos One сообщил о достижении уфимских ученых, которые научились на основе электрокардиограммы сердца прогнозировать неблагоприятное течение ковида у пациентов.

Автором статьи является профессор БГМУ, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин при участии своих учеников Тимура Мусина, Зили Багмановой, Дианы Гареевой и Паруйр Давтян.

Сообщается, что коллектив уфимских ученых впервые выявил COVID-специфические изменения на ЭКГ, позволяющие говорить о высоком риске смерти пациентов в стационаре. Тяжесть болезни определяется не только процентом поражения легких, но и поражением других органов и систем.

- Мы первыми показали значимость определенного зубца на ЭКГ при COVID-19. Обычно он встречается в 3-4% в популяции, а при коронавирусной инфекции его частота увеличивается до 15%, - отметил Науфаль Загидуллин в интервью агентству «Башинформ»..

По его словам, при обеспечении надлежащего лечения и ухода больные имеют шансы выздороветь, поэтому в дальнейшем фатальные изменения из их ЭКГ исчезают.

Науфаль Загидуллин отметил, что публикация статьи в авторитетном журнале потребовала немало усилий и особенно поблагодарил за это ректора Башгосмедуниверситета Валентина Павлова и иностранных коллег.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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