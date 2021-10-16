Плюс 664, минус 36: свежая ковидная статистика в Башкирии не внушает оптимизма

Плюс 664, минус 36: свежая ковидная статистика в Башкирии не внушает оптимизма
Плюс 664, минус 36: свежая ковидная статистика в Башкирии не внушает оптимизма
Вчера, 12:36Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
Сегодня, 16 октября, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Башкирии опубликовал свежую статистику за минувшие сутки.

По данным оперштаба, за сутки в Башкирии Covid-19 выявлен еще у 664 человек. Таким образом общее количество жителей региона, заразившихся новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии, составило 76 тысяч 152 человека.

За сутки выписались с больничного в связи с исцелением от коронавируса 454 человека, общее число выздоровевших, согласно статистике, за все время пандемии составляет 66 132 человека.

Официальная статистика настаивает, что число погибших от коронавируса в Башкирии едва превышает две тысячи человек. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 36 случаях смерти пациентов с подтвержденным заражением опасно инфекцией.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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