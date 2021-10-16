«Оставалась на посту до последнего»: в Уфе простились с вице-мэром, умершей от ковида

«Оставалась на посту до последнего»: в Уфе простились с вице-мэром, умершей от ковида
«Оставалась на посту до последнего»: в Уфе простились с вице-мэром, умершей от ковида
Вчера, 17:46Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: ufacity.info
Сегодня, 16 октября, в Уфе проводили в последний путь заместителя главы администрации города Гульнару Валиеву, которая скончалась после заражения коронавирусом. Репортаж с этого печального мероприятия опубликован пресс-службой столичной мэрии.

Прощание прошло в помещении Городского дворца культуры. Скорбная церемония проходила с соблюдением антиковидных мер безопасности.

Фото:ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков пришел на церемонию с большим букетом красных роз. Прощаясь с покойной, он отметил, что Гульнара Валиева внесла огромны вклад в развитие столицы и республики, всегда была готова помочь каждому и до последнего оставалась на своем посту.

Фото:ufacity.info

На церемонию прощания приехала также министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова. Она назвала Гульнару Валиеву «звездой в сообществе финансистов республики».

Фото:ufacity.info

- Принципиальный, честный, жизнелюбивый человек. Она очень любила свою работу, стремилась передать свои знания, - сказала Лира Игтисамова.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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