«Оставалась на посту до последнего»: в Уфе простились с вице-мэром, умершей от ковида

Прощание прошло в помещении Городского дворца культуры. Скорбная церемония проходила с соблюдением антиковидных мер безопасности.
Мэр Уфы Сергей Греков пришел на церемонию с большим букетом красных роз. Прощаясь с покойной, он отметил, что Гульнара Валиева внесла огромны вклад в развитие столицы и республики, всегда была готова помочь каждому и до последнего оставалась на своем посту.
На церемонию прощания приехала также министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова. Она назвала Гульнару Валиеву «звездой в сообществе финансистов республики».
- Принципиальный, честный, жизнелюбивый человек. Она очень любила свою работу, стремилась передать свои знания, - сказала Лира Игтисамова.