Эксперт: Башкирия вновь попала в топ-5 по смертности от Сovid-19 по стране

Бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, который в прошлом году уволился в связи с разногласиями в оценке статистических данных, опубликовал на своей странице в соцсетях новые данные о заболеваемости коронавирусом.
Напомним, ранее Алексей Ракша дважды давал интервью Mkset, анализируя ситуацию в Башкирии. Тогда он уточнил, что отсутствие достоверной информации от официальных источников побудило независимых аналитиков воспользоваться другими способами извлечения данных. В частности, таковым способом стал анализ тревожных поисковых запросов в Яндексе, имеющих непосредственное отношение к коронавирусу. Например, речь идет о таких запросах, как «пропало обоняние», «сатурация» и т.д., которые Ракша считает коррелирующими с избыточной смертностью (то есть временным увеличением смертности по сравнении с ожидаемым ее показателем).
Свежий анализ информации такого рода позволил cделать выводы о том, что рост заболеваемости коронавирусом в регионах пока не замедляется. При этом худшими регионами он назвал следующие:
Алексей Ракша также опубликовал составленные им графики. В комментариях он уточнил, что отметил регионы, относящиеся к одному и тому же федеральному округу, одинаковым цветом. Таким образом Башкирия оказалась покрашена в лиловый цвет.
На графиках, анализирующих тревожные запросы из Яндекса, видно, что практически все линии этого цвета достигают рекордных значений, а обобщенное количество таких запросов оказалось самым высоким за все время с 9 июля.
Запрос «вызвать скорую», который Ракша выделил как коррелирующий с общей смертностью, по его данным, сейчас является самым высоким за период с 8 августа.
Ученый также довольно жестко прокомментировал недавнее заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что за два года (2021-й и 2022-й) население нашей страны уменьшится на миллион человек. Такой вывод последовал из утвержденного на этой неделе Единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. По официальным данным, по итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек. На 1 января 2021 года оно составило 146,17 млн человек. Впрочем, эти данные могут быть скорректированы по итогам проходящей сейчас в России переписи населения.
- Административно путь от расчётов через многочисленные согласования и утверждения до публикации «Единого плана» длится пару месяцев. Сокращение численности населения в 2021 будет больше, чем в плане и чем в прошлом году, - отметил Алексей Ракша в своем комментарии в Фейсбуке.
По его мнению, рождаемость в вышеупомянутом Едином плане недооценена: число родившихся в 2021 оценивается в 1340 тыс., реально ожидаю около 1400 тыс. (КСР 1,52). Тоже самое касается данных о смертности.
- Ожидается 2270 тыс., реально будет 2350-2400 тыс. Естественная убыль в Еплане недооценена: ожидается 930 тыс., реально будет почти миллион (950-1020). Миграционное сальдо в Еплане ожидается АЖ 399 тыс.! Реально жду около +300 тысяч. Итого около 700 тысяч снижения, а не 557, - считает независимый демограф.
Озадачили его и указанные правительством прогнозы продолжительности жизни россиян.
Примечательно, что продолжительность жизни оценена в 70.2 года (средний вариант прогноза Росстата 74.3), и это наверняка без данных за сентябрь и октябрь (сентябрь 202,9 тыс. умерших, октябрь 225-230). Даже по этому оптимистическому плану Ковид с нами ещё на несколько лет, такое заключение сделал Алексей Ракша.
Напомним, конкретно в Башкирии сейчас ежедневные сводки о ситуации с заболеваемостью коронавирусом все еще показывают её рост, так что о достижении плато в текущей волне Covid-19 пока говорить рано.
Как следует из нашего прошлого интервью с Алексеем Ракшой, предыдущая весенняя волна коронавируса протекала в Башкирии относительно спокойно и внушила представителям власти и антипрививочникам зыбкий оптимизм, благодаря тому, что прошлой осенью Башкирия числилась в лидерах по заболеваемости и смертности. Соответственно, был накоплен определенный коллективный иммунитет, который весной помог избежать сильного всплеска заболеваемости.
Теперь же мы наблюдаем обратное явление: рост заболеваемости и смертности от Covid-19 является зеркальным ответом на относительно спокойную ковидную весну в нашем регионе. Таким образом подобные «качели», скорее всего, будут наблюдаться в течение ближайших двух-трех лет.