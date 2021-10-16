Эксперт: Башкирия вновь попала в топ-5 по смертности от Сovid-19 по стране

Ученый также довольно жестко прокомментировал недавнее заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что за два года (2021-й и 2022-й) население нашей страны уменьшится на миллион человек. Такой вывод последовал из утвержденного на этой неделе Единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. По официальным данным, по итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек. На 1 января 2021 года оно составило 146,17 млн человек. Впрочем, эти данные могут быть скорректированы по итогам проходящей сейчас в России переписи населения.