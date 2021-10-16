Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован в связи с заражением коронавирусом

Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован в связи с заражением коронавирусом
Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован в связи с заражением коронавирусом
Вчера, 10:23Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: sterlitamak.ru
55-летний Владимир Куликов, который недавно покинула пост главы администрации Стерлитамака, на днях доставлен в стационар с диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией Covid-19». Об этом сообщил управляющий делами стерлитамакской мэрии Андрей Паничев.

Чиновник уточнил, что Владимир Куликов находится в палате общей терапии, его состояние удовлетворительное.

Напомним, что Владимир Куликов покинул пост мэра по собственному желанию, сообщив, что ему не стыдно а свою работу, потому что он оставляет город преемнику в хорошем состоянии. Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.

Тем временем в мэрии Уфы простились с вице-мэром по финансовым вопросам Гульнарой Валиевой, которая скончалась из-за осложнений, возникших после заражения коронавирусом.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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