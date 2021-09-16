В Башкирии почти у двух тысяч детей подозревают коронавирусную инфекцию

Между тем, ежедневный прирост заболевших составляет больше 300 человек. За все время пандемии в Башкирии ковид был обнаружен у 61,9 тысяч человек, на данный момент в госпиталях лечатся 748 человек, из которых 492 пациента люди старше 60 лет. Отмечается, что в тяжелом состоянии 50 человек, из которых 11 подключены к аппарату ИВЛ.