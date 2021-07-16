В России каждый пятый врач советует пациентам отказаться от вакцинации против ковида

Около 20% российских врачей не рекомендуют пациентам вакцинироваться от коронавируса. Чаще всего причиной этому является недоверие к российским вакцинам.

За массовую вакцинацию выступают 62,9% медиков, 17,5% врачей пока не могут дать однозначного ответа о том, будут ли они рекомендовать привиться пациентам. 19,6% не рекомендуют проходить данную процедуру. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Актион Медицина», которое проводилось среди 2 400 работников медицинской отрасли, среднего и высшего персонала. Кроме того, опрос показал, что 74,5% врачей, которые не рекомендует своим пациентам вакцинироваться от COVID-19, объясняют это недоверием к российским препаратам. Они считают, что вакцины прошли мало испытаний, научное сообщество не определило отсроченные побочные эффекты, в стране нет иностранных вакцин. Также медиков смущает слишком активная агитационная кампания за вакцинацию.

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