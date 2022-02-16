Минздрав Башкирии объяснил, почему некоторым жителям приходят чужие ПЦР-тесты

Причина всему - неправильно указанные номера в медицинской системе РМИАС. Об этом сообщает ГорОбзор.ру со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Башкирии не один раз некоторым жителям приходили чужие ПЦР-тесты на коронавирус. СМС-сообщения могли получать даже те граждане, которые и вовсе не обращался за ними в медицинские учреждения. Как сообщает издание ГорОбзор.ру, Минздрав объяснил, по какой причине происходят такие недоразумения. Как оказалось, это может быть из-за устаревших данных пациентов в системе РМИАС (республиканская медицинская аналитическая система). По словам ведомства, проблема может быть в неверно указанном номере. То есть, неправильно отправленные сообщения могут приходить из-за того, что либо сам пациент не актуализировал свой номер, либо не уточнил сам врач. Если же все указано верно, то таких ошибок происходить не может. Ранее мы сообщали о том, что жительница Уфы получила смс-уведомление о сделанном ПЦР-тесте, который принадлежал другому человеку. Тогда в Минздраве удивились этому случаю и уточнили, что такой сбой может быть только единичным и не несет массового характера.

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