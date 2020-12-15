В Башкирии выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки прирост в Башкирии составил 155 новых случаев. Всего зарегистрировано 16 472 заболевших Covid-19. Протестировано 1 853 357 жителей республики, что составило 46% от общего числа населения.
В Уфе подтверждено 65 ковид-пациентов за минувшие сутки. С начала пандемии в столице Башкирии коронавирус выявлен у 5 674 человек.
В городе наблюдается снижение показателей по заболевшим ОРВИ и внебольничной пневмонией. Грипп не обнаружен. Кроме того, продолжается вакцинация. В настоящее время от гриппа привились 51,5% жителей Уфы.