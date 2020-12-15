В Башкирии от коронавируса скончались два человека

В Башкирии от коронавируса скончались два человека

Вчера, 12:45Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Оперштаб Башкирии опубликовал данные о погибших от Covid-19 за прошедшие сутки.

Накануне скончались два человека. Таким образом общее число жертв коронавируса увеличилось до 108. При этом ещё 155 человек заболели Covid-19. Общее число инфицированных на сегодняшних день составило 16 472 пациента.

Выздоровели 13 146 человек, в том числе 94 за минувшие сутки.

Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил сразу о трех погибших: 59-летне уфимке, 62-летней жительнице Янаульского района и 41-летней женщине из Краснокамского района. У всех были диагностированы сопутствующие заболевания.

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