В Башкирии от коронавируса скончались два человека

Накануне скончались два человека. Таким образом общее число жертв коронавируса увеличилось до 108. При этом ещё 155 человек заболели Covid-19. Общее число инфицированных на сегодняшних день составило 16 472 пациента.
Выздоровели 13 146 человек, в том числе 94 за минувшие сутки.
Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил сразу о трех погибших: 59-летне уфимке, 62-летней жительнице Янаульского района и 41-летней женщине из Краснокамского района. У всех были диагностированы сопутствующие заболевания.