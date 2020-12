В Башкирии от коронавируса скончались два человека

Оперштаб Башкирии опубликовал данные о погибших от Covid-19 за прошедшие сутки.

Накануне скончались два человека. Таким образом общее число жертв коронавируса увеличилось до 108. При этом ещё 155 человек заболели Covid-19. Общее число инфицированных на сегодняшних день составило 16 472 пациента. Выздоровели 13 146 человек, в том числе 94 за минувшие сутки. Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил сразу о трех погибших: 59-летне уфимке, 62-летней жительнице Янаульского района и 41-летней женщине из Краснокамского района. У всех были диагностированы сопутствующие заболевания.

