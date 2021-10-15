В Башкирии с понедельника вступает в силу третий этап ограничений из-за коронавируса

В Башкирии разделение граждан на вакцинированных и невакцинированных идет полным ходом. Так, с 18 октября вступает третий и пока последний этап ограничений из-за COVID-19. Согласно изменениям в указе о повышенной готовности, с понедельника двери 9 категорий общественных мест будут закрыты для непривитых. В перечень входят:
Напомним, что попасть в торговые центры, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки и во многие другие общественные места можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном заболевании в течение последний 6 месяцев, также до 27 октября пройти можно будет и по результату ПЦР-теста.
Известно, что вводят данные ограничения с целью вакцинировать 80% взрослого населения Башкирии, ведь так, по словам властей, будет достигнут коллективный иммунитет к опасному вирусу.
Напомним, что с 13 октября в республике также введена обязательная вакцинация для более чем 30 отдельных категорий граждан. Помимо этого, глава Роспотребнадзора Башкирии заявила, что после 18 декабря работодатели обязаны будут отстранить непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты.