В Башкирии с понедельника вступает в силу третий этап ограничений из-за коронавируса

Напомним, что попасть в торговые центры, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки и во многие другие общественные места можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном заболевании в течение последний 6 месяцев, также до 27 октября пройти можно будет и по результату ПЦР-теста.