В Башкирии с понедельника вступает в силу третий этап ограничений из-за коронавируса

В Башкирии с понедельника вступает в силу третий этап ограничений из-за коронавируса
В Башкирии с понедельника вступает в силу третий этап ограничений из-за коронавируса
Вчера, 14:26Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
С 18 октября для невакцинированных закроются двери салонов красоты, СПА, фитнес-клубов, бассейнов и еще 5 категорий общественных мест.

В Башкирии разделение граждан на вакцинированных и невакцинированных идет полным ходом. Так, с 18 октября вступает третий и пока последний этап ограничений из-за COVID-19. Согласно изменениям в указе о повышенной готовности, с понедельника двери 9 категорий общественных мест будут закрыты для непривитых. В перечень входят:

  • салоны красоты;
  • косметические, спа- и массажные салоны;
  • солярии;
  • бани;
  • сауны;
  • физкультурно-оздоровительные комплексы;
  • фитнес-клубы;
  • бассейны;
  • заведения общепита, где более 50 посадочных мест.

Напомним, что попасть в торговые центры, музеи, театры, кинотеатры, библиотеки и во многие другие общественные места можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном заболевании в течение последний 6 месяцев, также до 27 октября пройти можно будет и по результату ПЦР-теста.

Известно, что вводят данные ограничения с целью вакцинировать 80% взрослого населения Башкирии, ведь так, по словам властей, будет достигнут коллективный иммунитет к опасному вирусу.

Напомним, что с 13 октября в республике также введена обязательная вакцинация для более чем 30 отдельных категорий граждан. Помимо этого, глава Роспотребнадзора Башкирии заявила, что после 18 декабря работодатели обязаны будут отстранить непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты.

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