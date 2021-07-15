Глава Минздрава России назвал срок действия медотвода от вакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал точный срок действия медотвода от вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» накануне, 14 июля.
Он пояснил, что для получения необходимой справки в первую очередь нужно обратиться к своему лечащему врачу или специалисту в компетенции которого определить противопоказание. Он подчеркнул, что причина медотвода может быть как постоянная, так и временная.
— Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку, — рассказал Мурашко.
В случаях, когда в семье есть человек, который по медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться, чтобы избежать риска заражения, вакцинироваться должны другие члены его семьи, отметил глава Минздрава.
Отметим, что в Башкирии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для увеличения темпов вакцинации, в Уфе был открыт самый крупный прививочный комплекс в ПФО.