Минздрав Башкирии назвал основные осложнения при «омикроне»

Омикрон может привести к таким заболеваниям как отит, трахебронхит или синусит. При этом количество пневмоний существенно сократилось, как и число госпитализаций с подобными симптомами. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

В Башкирии рассказали об основных осложнениях, которые появляются после заболевания штаммом «омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения на брифинге Минздрава Башкирии. По словам Забелина, зачастую осложнения связаны с тем, что обостряются инфекционные заболевания и совмещается флора бактерий. Из-за этого могут возникнуть отиты, трахеобронхиты или синуситы. Как отметил министр, к счастью, сейчас сократились именно случаи пневмонии у пациентов, от чего госпитализаций в тяжелом состоянии действительно стало меньше. — Уровень госпитализаций сейчас составляет 5-7% от общего числа заболевших, — подчеркнул министр. Также Забелин сообщил, что заболевание переносят в легкой форме граждане, которые являются вакцинированными. У невакцинированных шанс развития осложнений гораздо выше. Ранее сообщалось об осложнениях при омикроне у детей. По словам врача-педиатра, болезнь может обернуться острым ларинготрахеитом, чаще всего им болеют мальчики до пяти лет. Также стало известно, что подобное заболевание может привести к стенозу гортани или крупу.

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