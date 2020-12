В Башкирии от коронавируса скончались три человека

За минувшие сутки вновь увеличилось число летальных исходов. В Башкирии от коронавируса умерли ещё три человека.

Общее число жертв Covid-19 с начала пандемии составило 106. Оперштаб Башкирии сообщил о 154 новых случаях заболевания. Всего в республике выявлено 16 317 инфицированных. При этом от коронавируса вылечились 13 052 человека, из них за минувшие сутки выздоровели 10 пациентов. На лечении в настоящий момент находятся 3 159 жителей республики. Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил подробности о шести погибших от коронавируса: пяти мужчинах и женщине. Самой молодой жертвой вируса стал 36-летний уфимец, болезнь которого осложнила нодулярную лимфому.

