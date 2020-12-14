Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В городах Октябрьский и Стерлитамак коронавирусом заболели по восемь человек. По четыре случая зарегистрировано в Куюргазинском, Стерлитамакском и Бакалинском районах, а также в Кумертау. Аскинский, Буздякский и Чишминский районы сообщили о трех заболевших, Альшеевский и Архангельский районы — о двух. В Ишимбайском и Кугарчинском районах коронавирусом заболели по одному человеку.