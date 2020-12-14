Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 15:02Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки число ковид-пациентов увеличилось на 154. Министерство здравоохранения рассказало, в каких районах Башкирии выявлены заболевшие.

В сегодняшнем списке Уфа заняла первое место. В столице Башкирии зарегистрировано сразу 65 заболевших коронавирусом. Следом идет Туймазинский район с 25 ковид-пациентами. Третьим в антирейтинге стал Белебеевский район, где подтверждено 17 случаев заболевания.

В городах Октябрьский и Стерлитамак коронавирусом заболели по восемь человек. По четыре случая зарегистрировано в Куюргазинском, Стерлитамакском и Бакалинском районах, а также в Кумертау. Аскинский, Буздякский и Чишминский районы сообщили о трех заболевших, Альшеевский и Архангельский районы — о двух. В Ишимбайском и Кугарчинском районах коронавирусом заболели по одному человеку.

Напомним, в Башкирию поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 1900 штук. На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров сообщил, что после Нового года ожидается промышленные объемы доз от Covid-19. Пока в первую очередь вакцинируются врачи, учителя и сотрудники полиции.

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