В Башкирии после 18 декабря работодатели могут отстранять непривитых сотрудников

В Башкирии после 18 декабря работодатели могут отстранять непривитых сотрудников
В Башкирии после 18 декабря работодатели могут отстранять непривитых сотрудников
Вчера, 15:46Коронавирус COVID-19Фото: 1mediainvest.ru
В противном случае работодателю необходимо будет выплатить штраф до 100 тысяч рублей.

На брифинге об обязательной вакцинации в республике глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала, что после 18 декабря работодателям необходимо будет отстранить от работы непривитых сотрудников. Уточняется, что заработная плата отстраненного работника не сохраняется.

Известно, что случае, если работодатель не выполнит условия властей, то его ждет либо штраф до 150 тысяч рублей, либо приостановление рабочего процесса до 90 суток.

- Если мы приходим и видим, что работают невакцинированные сотрудники, то мы наказываем штрафными санкциями, которые предусмотрены в части 2 статьи 6.3 КоАП ФР. От 15 и до 40 тысяч рублей на граждан, а на юридических лиц до 150 тысяч рублей и приостановление рабочего процесса до 90 суток решает суд, - Анна Казак.

Также глава Роспотребнадзора Башкирии отметила, что процент вакцинированных сотрудников должен составлять не менее 80%.

- Желательно 100%, но мы понимаем, что есть и медотводы длительного характера, поэтому цифра 80% вполне выполнима, - Анна Казак.

Напомним, что обязательная вакцинацию в Башкирии ввели для более чем 30 отдельных категорий граждан, среди которых лица старше 60 лет, врачи, учителя, призывники, военнослужащие и многие другие. Так, первым компонентом необходимо будет привиться до 18 ноября, а вторым — до 18 декабря.

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