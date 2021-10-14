В Башкирии после 18 декабря работодатели могут отстранять непривитых сотрудников

- Если мы приходим и видим, что работают невакцинированные сотрудники, то мы наказываем штрафными санкциями, которые предусмотрены в части 2 статьи 6.3 КоАП ФР. От 15 и до 40 тысяч рублей на граждан, а на юридических лиц до 150 тысяч рублей и приостановление рабочего процесса до 90 суток решает суд, - Анна Казак.