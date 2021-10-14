Роспотребнадзор Башкирии объяснил, почему ужесточили антиковидные ограничения

Роспотребнадзор Башкирии объяснил, почему ужесточили антиковидные ограничения
Роспотребнадзор Башкирии объяснил, почему ужесточили антиковидные ограничения
Вчера, 18:16Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Виной всему сложная эпидемиологическая обстановка и высокая смертность населения.

На брифинге об обязательной вакцинации глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак разъяснила почему антиковидные ограничения были ужесточены. Так, по ее словам, виной всему сложная эпидемиологическая ситуация, которая и подтолкнула Радия Хабирова внести изменения в указ о повышенной готовности.

— Если в начале вакцинации у нас были прекрасные темпы, то в последние две недели они снизились. А цифры заболеваемости у нас, к сожалению, увеличились. Увеличилась не только заболеваемость, но и темпы прироста по летальным случаям, — завила глава ведомства.

Напомним, что о новых ограничениях, которые вступают в силу в три этапа, глава Башкирии сообщил 1 октября. Так, полный пакет ограничений начнет действовать с 18 октября. Отметим также, что в Башкирии введена обязательная вакцинация для более чем 30 отдельных категорий граждан.

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