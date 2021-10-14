Роспотребнадзор Башкирии объяснил, почему ужесточили антиковидные ограничения

— Если в начале вакцинации у нас были прекрасные темпы, то в последние две недели они снизились. А цифры заболеваемости у нас, к сожалению, увеличились. Увеличилась не только заболеваемость, но и темпы прироста по летальным случаям, — завила глава ведомства.