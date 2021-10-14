Роспотребнадзор Башкирии объяснил, почему ужесточили антиковидные ограничения

На брифинге об обязательной вакцинации глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак разъяснила почему антиковидные ограничения были ужесточены. Так, по ее словам, виной всему сложная эпидемиологическая ситуация, которая и подтолкнула Радия Хабирова внести изменения в указ о повышенной готовности.
— Если в начале вакцинации у нас были прекрасные темпы, то в последние две недели они снизились. А цифры заболеваемости у нас, к сожалению, увеличились. Увеличилась не только заболеваемость, но и темпы прироста по летальным случаям, — завила глава ведомства.
Напомним, что о новых ограничениях, которые вступают в силу в три этапа, глава Башкирии сообщил 1 октября. Так, полный пакет ограничений начнет действовать с 18 октября. Отметим также, что в Башкирии введена обязательная вакцинация для более чем 30 отдельных категорий граждан.