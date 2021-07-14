В Минздраве Башкирии рассказали о возможности вакцинации детей от коронавируса

Он считает, что рассматривать возможность вакцинации детей стоит рассматривать только после проведения соответствующих испытаний. Несмотря на то, что среди детей также есть случаи тяжелого течения болезни, для начала, по его мнению, нужно посмотреть на их иммунную прослойку, так как многие дети переболели вирусом бессимптомно.