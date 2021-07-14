В Минздраве Башкирии рассказали о возможности вакцинации детей от коронавируса

Замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов сообщил о планах вакцинации детей от коронавируса. Ответ на волнующий многих жителей республики вопрос, мужчина озвучил в эфире программы «Дело» на телеканале «РБК Уфа».
Мужчина отметил, что пока данный вопрос не рассматривается Минздравом для обсуждения.
— Пока не будет обоснованной позиции и проведенных исследований на этот счет, вопрос введения вакцинации не будет обсуждаться, считаем, что это нерационально. Нужно проводить исследования, — прокомментировал Кустов.
Также в эфире программы прозвучало мнение доктора биологических наук, заведующего лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергея Нетёсова.
Он считает, что рассматривать возможность вакцинации детей стоит рассматривать только после проведения соответствующих испытаний. Несмотря на то, что среди детей также есть случаи тяжелого течения болезни, для начала, по его мнению, нужно посмотреть на их иммунную прослойку, так как многие дети переболели вирусом бессимптомно.
Накануне стало известно о заболевании четырёх детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Дюртюлинском районе. По данному факту начата проверка.