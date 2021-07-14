Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило отметку 44 тысячи

В Башкирии за прошедшие сутки от последствий перенесенной инфекции скончались пять человек. Данные были озвучены сегодня, 14 июля, в оперативном штабе республики.
Общее количество заболевших в республике за все время пандемии составляет 44011 человек.
За прошедшие сутки выздоровели 312 пациентов.
Вакцинировались от коронавируса: I компонентом — 764 399 человек, II компонентом — 446 916 человек.
Сегодня на оперативном совещании в администрации города, мэр Уфы Сергей Греков не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу.