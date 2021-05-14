Плюс 89, минус 2. В Минздраве Башкирии рассказали о пациентах с коронавирусом

Плюс 89, минус 2. В Минздраве Башкирии рассказали о пациентах с коронавирусом
Плюс 89, минус 2. В Минздраве Башкирии рассказали о пациентах с коронавирусом
Сегодня, 14:44Коронавирус COVID-19Анна КононоваФото: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные по заболевших коронавирусом.

С начала пандемии подтвердилось 36 677 случаев заболевания. За сутки коронавирусом заболели 89 человек. При этом выздоровели 34 316 человек, из которых 118 — за прошедший день. Вакцинацию прошли 215 428 жителей Башкирии.

Число умерших увеличилось на два и составило 483.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности к коронавирусу. Так, детские сады, школы, колледжи и организации дополнительного образования получают право выезжать с организованными группами детей в другие города и районы республики, а также за её пределы на отдых или с целью оздоровления. Разрешение также распространяется на организацию детских палаточных лагерей стационарного типа. Кроме того, родителям разрешили посещать праздничные мероприятия детских садах и школах при наличии прививки от Covid-19 или высоких титрах антител.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
вирусБашкирияболезнь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы