Плюс 89, минус 2. В Минздраве Башкирии рассказали о пациентах с коронавирусом

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности к коронавирусу. Так, детские сады, школы, колледжи и организации дополнительного образования получают право выезжать с организованными группами детей в другие города и районы республики, а также за её пределы на отдых или с целью оздоровления. Разрешение также распространяется на организацию детских палаточных лагерей стационарного типа. Кроме того, родителям разрешили посещать праздничные мероприятия детских садах и школах при наличии прививки от Covid-19 или высоких титрах антител.