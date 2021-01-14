Вице-премьер Башкирии признала нехватку сертификатов заболевшим covid-19 на работе

Ленара Иванова напомнила, что в республике ранее было организована выдача сертификатов на оздоровление для работников, перенесших коронавирус. По её словам комиссия уже рассмотрела более 1,5 тысяч заявлений, однако на такое число заболевших власти Башкирии не рассчитывали.