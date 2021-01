Вице-премьер Башкирии признала нехватку сертификатов заболевшим covid-19 на работе

14 января прошел брифинг с министром семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, которая подвела итоги 2020 года.

Ленара Иванова напомнила, что в республике ранее было организована выдача сертификатов на оздоровление для работников, перенесших коронавирус. По её словам комиссия уже рассмотрела более 1,5 тысяч заявлений, однако на такое число заболевших власти Башкирии не рассчитывали. Заявления принимались до 30 декабря включительно. Сейчас мы не знаем, что делать, потому что объем заболевших очень велик, такое количество не предполагалось,призналась Иванова. В настоящее время идут переговоры и обсуждения по поводу проекта. На реализацию сертификатов на оздоровление было выделено из бюджета республики 60 миллионов рублей.

