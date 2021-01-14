Вице-премьер Башкирии признала нехватку сертификатов заболевшим covid-19 на работе

Вице-премьер Башкирии признала нехватку сертификатов заболевшим covid-19 на работе

Вчера, 14:38Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: со страницы Ленары Ивановой
14 января прошел брифинг с министром семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, которая подвела итоги 2020 года.

Ленара Иванова напомнила, что в республике ранее было организована выдача сертификатов на оздоровление для работников, перенесших коронавирус. По её словам комиссия уже рассмотрела более 1,5 тысяч заявлений, однако на такое число заболевших власти Башкирии не рассчитывали.

Заявления принимались до 30 декабря включительно. Сейчас мы не знаем, что делать, потому что объем заболевших очень велик, такое количество не предполагалось,призналась Иванова.

В настоящее время идут переговоры и обсуждения по поводу проекта. На реализацию сертификатов на оздоровление было выделено из бюджета республики 60 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы