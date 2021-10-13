Минздрав Башкирии рассказал, в каком возрасте жители региона чаще заболевают COVID-19

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил возраст тех, кто чаще заболевает коронавирусом в регионе.
Так, 40% от общего числа зараженных составляют жители в возрасте от 25 до 50 лет. Далее, 20% — граждане от 51 до 60 лет, 19% — лица старше 61 года.
Что касается детей и молодежи, то 17% от общего числа зараженных составляют несовершеннолетние, а 5% — жители в возрасте от 18 до 25 лет.
Напомним, что в Башкирии с 13 октября введена обязательная самоизоляция для жителей республики, которые старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Помимо этого, главный санитарный врач региона обязал более 30 отдельных категорий граждан вакцинироваться от COVID-19.