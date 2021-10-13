Минздрав Башкирии рассказал, в каком возрасте жители региона чаще заболевают COVID-19

Напомним, что в Башкирии с 13 октября введена обязательная самоизоляция для жителей республики, которые старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Помимо этого, главный санитарный врач региона обязал более 30 отдельных категорий граждан вакцинироваться от COVID-19.