В районах Башкирии появился 41 новый школьный автобус

Сегодня, 13 августа, в районы Башкирии поступил 41 новый школьный автобус. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
В 2021 году на приобретение нового школьного транспорта из средств республики было выделено 106 млн рублей, ещё 142 млн рублей регион получил на эти цели из федерального бюджета. Новые автобусы заменят устаревшие и создадут дополнительные маршруты для учеников.
— Новое поколение у нас талантливое, нам нужно думать, как возить ребят на учёбу, предметные олимпиады, спортивные соревнования. Я очень рад за них, — отметил Хабиров.
Также он добавил, что в октябре в республике появятся ещё 120 новых школьных автобусов.
Напомним, ранее стало известно, что Башкирия закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, республика объявила проведение двух аукционов на оказание услуг финансовой аренды на приобретение автобусов среднего и большого классов.
На Международном авиационно-космическом салоне 2021, который прошёл в июле, Хабиров подписал соглашение с директором компании «Газпромбанк Лизинг» о сотрудничестве. Республика будет закупать у предприятия в лизинг автобусы, а также вертолеты.