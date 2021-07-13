В Минздраве Башкирии разъяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса

Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин рассказал о том, что будет в случае, если одна из вакцин не будет эффективна против новых штаммов коронавируса.
По словам специалиста Роспотребнадзор постоянно ведет наблюдения за изменчивостью вируса.
— Если будет доказано, что какая-то из вакцин менее эффективна против одного или нескольких штаммов, можно будет изменить состав вакцины для защиты и от них тоже, — прокомментировал Засядкин.
Также он отметил, что по прежнему важно делать прививку и соблюдать меры предосторожности по недопущению распространения коронавируса. Эти меры в комплексе помогают снизить вероятность мутации вируса.
Кроме того, для усиления темпов вакцинации от опасной инфекции в Уфе откроют самый большой пункт вакцинации в ПФО.