В Минздраве Башкирии разъяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса

В Минздраве Башкирии разъяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса
В Минздраве Башкирии разъяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса
Вчера, 15:30Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Как пояснил замминистра здравоохранения, в случае неэффективности какой-либо вакцины, она будет дорабатываться.

Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин рассказал о том, что будет в случае, если одна из вакцин не будет эффективна против новых штаммов коронавируса.

По словам специалиста Роспотребнадзор постоянно ведет наблюдения за изменчивостью вируса.

— Если будет доказано, что какая-то из вакцин менее эффективна против одного или нескольких штаммов, можно будет изменить состав вакцины для защиты и от них тоже, — прокомментировал Засядкин.

Также он отметил, что по прежнему важно делать прививку и соблюдать меры предосторожности по недопущению распространения коронавируса. Эти меры в комплексе помогают снизить вероятность мутации вируса.

Кроме того, для усиления темпов вакцинации от опасной инфекции в Уфе откроют самый большой пункт вакцинации в ПФО.

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