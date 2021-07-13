В Башкирии начнет действовать самый крупный пункт вакцинации от коронавируса

В Башкирии начнет действовать самый крупный пункт вакцинации от коронавируса
В Башкирии начнет действовать самый крупный пункт вакцинации от коронавируса
Вчера, 15:12Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Он будет принимать до 1500 тысячи человек в день.

Сегодня, 13 июля, на брифинге по недопущению распространения коронавируса в республике сообщили о том, что в Уфе начинает работу самый крупный пункт вакцинации.

Пункт расположиться в Конгресс-холле «Торатау» и начнет свою работу завтра, 14 июля. Он будет самым крупный пунктом вакцинации в Приволжском федеральном округе.

Мэр Уфы Сергей Греков доложил, что центр будет работать с 8:00 до 20:00 без выходных и праздничных дней. За сутки там готовы вакцинировать до 1500 человек.

Отметим, что за прошедшие сутки в Башкирии 215 человек заболели COVID-19.

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