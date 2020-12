Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 100

За минувшие сутки подтверждено три летальных исхода. Данные предоставил Оперштаб Башкирии.

Всего с начала пандемии умерло 100 человек. Оперштаб сообщает, что на сегодняшний день подтверждено три летальных исхода. Кроме того, выявлено 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в республике составляет 16012 человек. Напомним, в Уфе на базе городской больницы № 13 открыли ночной центр для экстренной диагностики пациентов с подозрение на коронавирус. С 20:00 до 8:00 горожане смогу пройти КТ, ЭКГ, сдать кровь на биохимический анализ и С-реактивный белок, также на коронавирус.

Related news: Больше десяти тысяч военных в России вакцинировали от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter