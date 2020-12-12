Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 100

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 100

Вчера, 11:44Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки подтверждено три летальных исхода. Данные предоставил Оперштаб Башкирии.

Всего с начала пандемии умерло 100 человек. Оперштаб сообщает, что на сегодняшний день подтверждено три летальных исхода. Кроме того, выявлено 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в республике составляет 16012 человек.

Напомним, в Уфе на базе городской больницы № 13 открыли ночной центр для экстренной диагностики пациентов с подозрение на коронавирус. С 20:00 до 8:00 горожане смогу пройти КТ, ЭКГ, сдать кровь на биохимический анализ и С-реактивный белок, также на коронавирус.

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