Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 100

Всего с начала пандемии умерло 100 человек. Оперштаб сообщает, что на сегодняшний день подтверждено три летальных исхода. Кроме того, выявлено 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в республике составляет 16012 человек.