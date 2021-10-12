«Здравый смысл восторжествует»: глава Башкирии о темпах вакцинации

Сегодня, 12 октября, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что в конце прошлой недели, а именно в четверг и в пятницу, фиксировалось увеличение числа вакцинированных от коронавирусной инфекции. Однако в выходные дни показатель в очередной раз упал. Так, если в те два дня количество вакцинированных «доходило до 25 тысяч человек за сутки», то в выходные темп вакцинации составил чуть больше 5 тысяч человек в сутки.