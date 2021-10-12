«Здравый смысл восторжествует»: глава Башкирии о темпах вакцинации

Сегодня, 12 октября, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что в конце прошлой недели, а именно в четверг и в пятницу, фиксировалось увеличение числа вакцинированных от коронавирусной инфекции. Однако в выходные дни показатель в очередной раз упал. Так, если в те два дня количество вакцинированных «доходило до 25 тысяч человек за сутки», то в выходные темп вакцинации составил чуть больше 5 тысяч человек в сутки.
Помимо этого, глава Башкирии отметил, что текущая неделя является критической по темпам вакцинации. Также, по мнению Хабирова, «здравый смысл восторжествует» и жители региона пойдут прививаться от COVID-19.
— Мы действительно на прошлой неделе зафиксировали повышение темпов вакцинации. Здравый смысл восторжествует. Люди понимают, что вакцинироваться нужно, потому что невакцинированных мы, соответственно, будем разделять от вакцинированных в публичных местах. Поэтому движение пошло. На выходных — да, падение, но очень важно посмотреть, какие темпы вакцинации будут сегодня. Эта неделя для нас критически важна и показательна, — заявляет Радий Хабиров.
Так, в республику поступило более 1,9 миллиона доз вакцин против коронавируса. Между тем, в Башкирии завершили вакцинацию более 1,2 миллиона человек.
Ранее мы писали, что глава регионального Минздрава Максим Забелин объяснял низкий процент вакцинированных «низкой активностью граждан» и лидерами мнений, «которые не подкрепляют свою позицию реальными фактами». Помимо этого, были названы и районы аутсайдеры, в которых темпы вакцинации самые низкие по республике. В данный перечень входят: Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, Межгорье и город Сибай.