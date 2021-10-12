Минздрав Башкирии заявил, что жители не могут сами выбрать вакцину от коронавируса

Также замминистра отметила, что на территории Башкирии находится более чем 500 тысяч вакцин против коронавирусной инфекции, однако в каком учреждении какая вакцина разглашаться не будет, для того чтобы «предотвратить перемещения из одного пункта в другой как людей, так и вакцин».