Минздрав Башкирии заявил, что жители не могут сами выбрать вакцину от коронавируса

Сегодня, 12 октября, на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заявила, что жители Башкирии не могут самостоятельно выбирать какой вакциной от COVID-19 привиться .
— Выбор вакцины останется за медицинским работником, который проводит вакцинацию, так как имеются медицинские показания и противопоказания к вакцине и это не тот случай, когда законодательством предусмотрен выбор иммунобиологического препарата, — заявила Ирина Кононова.
Также замминистра отметила, что на территории Башкирии находится более чем 500 тысяч вакцин против коронавирусной инфекции, однако в каком учреждении какая вакцина разглашаться не будет, для того чтобы «предотвратить перемещения из одного пункта в другой как людей, так и вакцин».