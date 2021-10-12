В Уфе могут создать единый центр вакцинации от COVID-19

В Уфе могут создать единый центр вакцинации от COVID-19
В Уфе могут создать единый центр вакцинации от COVID-19
Вчера, 15:25Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1MediaInvest
Центр будет реализовываться в конгресс-холле «Торатау».

Сегодня, 12 октября, на брифинге по коронавирусу в Башкирии заместитель министра здравоохранения Евгений Кустов заявил, что в Уфе может остаться только один центр вакцинации — в конгресс-холле «Торатау».

Речь об этом зашла в контексте вопроса - как условиях новых ограничений попасть в торговые центры на вакцинацию. Так, замминистра сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с руководителями ТЦ о создании отдельных входов для желающих пройти вакцинацию.

— Там, где данных условий создано не будет, мы рассмотрим вариант укрупнения единого центра вакцинации в городе Уфа — в конгресс-холле «Торатау», — Евгений Кустов.

Отметим, что в Уфе на данный момент действительны только три пункта вакцинации: в торговых центрах «Планета», «Башкирия» и, собственно, в конгресс-холле «Торатау».

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