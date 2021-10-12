В Уфе могут создать единый центр вакцинации от COVID-19

Сегодня, 12 октября, на брифинге по коронавирусу в Башкирии заместитель министра здравоохранения Евгений Кустов заявил, что в Уфе может остаться только один центр вакцинации — в конгресс-холле «Торатау».
Речь об этом зашла в контексте вопроса - как условиях новых ограничений попасть в торговые центры на вакцинацию. Так, замминистра сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с руководителями ТЦ о создании отдельных входов для желающих пройти вакцинацию.
— Там, где данных условий создано не будет, мы рассмотрим вариант укрупнения единого центра вакцинации в городе Уфа — в конгресс-холле «Торатау», — Евгений Кустов.
Отметим, что в Уфе на данный момент действительны только три пункта вакцинации: в торговых центрах «Планета», «Башкирия» и, собственно, в конгресс-холле «Торатау».