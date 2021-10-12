В Уфе могут создать единый центр вакцинации от COVID-19

Речь об этом зашла в контексте вопроса - как условиях новых ограничений попасть в торговые центры на вакцинацию. Так, замминистра сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с руководителями ТЦ о создании отдельных входов для желающих пройти вакцинацию.