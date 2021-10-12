В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 11,8%

В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 11,8%
В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 11,8%
Вчера, 17:11Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего в ковид-госпиталях развернуто 8 055 коек.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что в регионе коечный фонд занят на 90%. Также известно, что по состоянию на 12 октября в ковид-госпиталях развернуто 8 055 коек, из которых 4 593 койки с поведенным кислородом.

Между тем, на брифинге по коронавирусу в Башкирии сообщили, что амбулаторно лечатся 6 989 человек, а на лечении в стационарах находятся 1 099 пациентов. Так, в тяжелом состоянии 53 пациента, а на аппарате ИВЛ — 24. В ведомстве отметили, что в реанимации нет вакцинированных пациентов.

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