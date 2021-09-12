Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Вчера, 17:44Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
По ситуации на сегодня, 12 сентября, по данным минздрава Башкирии, в стационарах республики проходят лечение 714 пациентов с диагностированным заражением новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Из этого количества больных возраст 471 человека превышает 60 лет.

При этом в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 54 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

Амбулаторно лечение от ковида проходят 5 184 пациентов, из них 3 165 пациентов – это люди в возрасте 60+.

Были выписаны за сутки в связи с выздоровлением 31 человек, одолевшие этот недуг. Но при этом стало известно о 306 новых случаях заражения ковидом, выявленных в течение минувших суток и о 16 новых случаях гибели пациентов с таким диагнозом.

Что касается внебольничной пневмонии, то сводка о ситуации с заболеваемостью ею не настолько подробно. Минздрав сообщил о 118 новых случаях, выявленных за сутки и 134 выписанных в связи с выздоровлением.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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