Замкнутый круг. В Башкирии так и не отладили систему лечения нековидных пациентов

— Девушка на том конце провода мне ответила, что, к сожалению, такова ситуация во время пандемии, существуют ограничения. Нужно сдать результаты теста ПЦР, а потом уже в зависимости от его результата ложиться в ковидный госпиталь либо обращаться к урологу по поводу болезни почек. Самое интересное — что тест ПЦР, судя по отзывам самих же врачей, не дает стопроцентного результата, но при этом от него так много зависит. И никого не волнует тот факт, что я, не зная диагноза, вынуждена ходить в поликлинику, то есть, возможно, являюсь распространителем вируса. Сожалею, что не сделала ранее прививку от ковида, при наличии сертификата я уже прошла бы все обследования и получать лечение. О том, что сертификат о вакцинации не мешает человеку быть переносчиком вируса, даже вспоминать не хочется. Абсолютно маразматическая ситуация! Стоит ли после этого удивляться высоким показателям смертности? — делится эмоциями молодая женщина.