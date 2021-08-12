Замкнутый круг. В Башкирии так и не отладили систему лечения нековидных пациентов

Редакция Mkset продолжает получать от читателей жалобы на бездушное отношение медиков к нуждам нековидных пациентов. Ранее мы рассказывали о ситуациях, с которыми столкнулись жители Иглино и Белебея. И вот теперь речь об Уфе. В почти безвыходном положении оказалась молодая уфимка Зарина Г. (полные данные пациентки есть в редакции).
— Когда читаешь такие статьи, кажется, что с тобой этого никогда не случится, ведь ты живешь не в дремучем районе, а в мегаполисе. И вот вам, пожалуйста, — я заболела и практически попала в замкнутый круг. Я не могу пройти диагностику, потому что несколько дней жду результаты теста ПЦР, и не могу начать лечение. Болезнь длится уже шестой день. Мне не становится лучше, спасают только жаропонижающие лекарства. Большинство времени лежу без сил. Встаю покушать, только когда спадает температура, благодаря лекарствам. Если бы не муж, наверное, то наверное, я уже лежала бы в голодном обмороке, — сетует Зарина.
Молодая женщина, по её словам, заболела в конце прошлой недели. Поднялась температура сначала до 38, а потом до 39 градусов и выше. Конечно, в нынешних условиях первая мысль была про коронавирус. Но когда появились кашель, слабость и ломота в теле, особенно в пояснице, это навело на мысли, что, возможно, причиной столь сильного недомогания может быть болезнь почек — например, застудились, когда ездили на природу.
Температуру сбивали парацетамолом. Так, тая как свечка, уфимка дожила до понедельника.
9 августа Зарина пошла в поликлинику № 2, благо она оказалась рядом с домом. С трудом дождалась своей очереди. Температурящих пациентов там принимали в кабинете № 2. Терапевт Николай Комзолов выслушал жалобы пациентки, выписал направления на анализы, УЗИ почек и МРТ. А потом внезапно заявил, что сдать их в поликлинике не получится, потому что лаборатории располагаются в чистой зоне, куда пациентов с температурой не пустят.
В качестве выхода терапевт предложил обратиться в платные клиники, но предупредил, что и там могут завернуть на входе пациента с температурой. Таковы общие требования.
В тот же день Зарина сдала в поликлинике № 2 бесплатно тест ПЦР, результаты которого должны быть готовы не ранее чем через два дня.
— Таким образом получился замкнутый круг — без теста ПЦР я не могу получить доступ к сдаче анализов, к УЗИ и МРТ и попасть к более узким специалистам — например, к урологу. Между тем через два дня тест оказался не готов. Мое состояние не улучшается. Температура падает ненадолго благодаря парацетамолу, очень плохо сплю, дико болит поясница. А проверить почки и начать лечение невозможно, — ужасается горожанка.
З
Уфимка обратилась в свою страховую компанию «Спасение», специалисты которой связались с главным врачом столичной поликлиники № 2, а тот заявил, что «подобного быть не может — чтобы терапевт дал такие инструкции пациентке». Впрочем, этот эмоциональный всплеск представителя клиники не помог. Доступ в государственные медучреждения для температурящей пациентки без сертификата о прививках либо отрицательного теста ПЦР по-прежнему был закрыт.
Дальше — больше. Через двое суток результат теста ПЦР оказался не готов (к слову, его Зарина также сдавала в поликлинике № 2, и, в общем-то, на чудо не особо надеялась).
Мне ответили по телефону, что срок получения результата теста — от двух до семи суток. Значит, я должна ждать еще пять дней? А что станет с моими почками за это время? горюет пациентка.
На свой страх и риск она поехала в платную клинику и сдала анализы. Речь идет о клинике «СитиЛаб» на улице Маршала Жукова. 4/4.
— На входе там никто не мерил температуру, так что мы с мужем свободно прошли и сдали анализ крови. То, что медсестры долго искали вену, меня уже и не сильно удивило. Если бы были силы, то я, наверное, удивилась бы. Но в моем состоянии было не до этого. Результаты должны быть готовы в пятницу, потом снова будет два выходных дня. То есть скоро будет уже две недели, как я тяжело болею, но не могу получить доступ к квалифицированной медицинской помощи, — констатирует Зарина Г.
Повторное обращение с жалобой в страховую компанию не дало результата.
— Девушка на том конце провода мне ответила, что, к сожалению, такова ситуация во время пандемии, существуют ограничения. Нужно сдать результаты теста ПЦР, а потом уже в зависимости от его результата ложиться в ковидный госпиталь либо обращаться к урологу по поводу болезни почек. Самое интересное — что тест ПЦР, судя по отзывам самих же врачей, не дает стопроцентного результата, но при этом от него так много зависит. И никого не волнует тот факт, что я, не зная диагноза, вынуждена ходить в поликлинику, то есть, возможно, являюсь распространителем вируса. Сожалею, что не сделала ранее прививку от ковида, при наличии сертификата я уже прошла бы все обследования и получать лечение. О том, что сертификат о вакцинации не мешает человеку быть переносчиком вируса, даже вспоминать не хочется. Абсолютно маразматическая ситуация! Стоит ли после этого удивляться высоким показателям смертности? — делится эмоциями молодая женщина.
К сожалению, её случай — не единственный такой в своем роде. Напомним, в мае прошлого года скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов, страдавший опухолью мозга. Ему не смогли оказать своевременную помощь, потому что единственный в Башкирии аппарат, который мог облегчить страдания пациента. находился в закрытой на карантин РКБ имени Куватова. Везти парня в другой регион в условиях пандемии тогда нечего было даже думать. Ожидаемый рейс медиков из Москвы в Уфу для спасения Ранэля так и не состоялся. Он умер 8 мая 2020 года. И сейчас в социальных сетях можно найти печальные примеры, имевшие место в разных уголках республики. Не так давно у нас выходило большое расследование по этой теме. Но это было до 2 августа. Сейчас ситуация, судя по всему, усугубилась.
Напомним, со 2 августа в Башкирии плановая госпитализация стала доступна только тем пациентам, кто привился против Covid-19. С такой инициативой выступил региональный Минздрав. Глава региона Радия Хабиров одобрил это предложение.
По мнению главных врачей, наших ведущих специалистов есть необходимость ввести при плановой госпитализации — за исключением онкологической и кардиологической помощи — наличие обязательной вакцинации, сказал на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Он уточнил, что исключения могут быть сделаны для больных с онкологией, сердечников и нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Входит ли в эту категорию пациентка, которая уже неделю страдает от острых болей в почках? Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу минздрава Башкирии.
— Сегодня существует конкретная схема действий в подобной ситуации. Если у пациента есть симптому заболевания (особенно похожие на ковид), следует вызывать врача на дом. Он направит в поликлинику сдавать мазок на тест ПЦР, либо, если пациент совсем слаб, взять мазок к нему приедут на дом. По итогам теста ПЦР врач должен назначить лечение, прежде всего, от вирусного заболевания — будь то ковид, грипп или ОРВИ. Это логично, в том числе потому, что организм пациентки испытывает вирусную нагрузку, по этой причине анализы могут быть неточные. А по мере улучшения самочувствия можно будет заняться лечением другого заболевания — пиелонефрита, гайморита и т. д., — пояснила пресс-секретарь минздрава Башкирии Софья Алёшина.
Она отдельно подчеркнула, что первоочередным все-таки в этой ситуации является лечение вирусного заболевания, которое сейчас наиболее актуально и может дать неверную картину самочувствия пациента и понимания других его диагнозов — будь то хронические либо иные заболевания.
— Если анализ ПЦР будет отрицательным, то пациентка может с этой справкой смело идти в поликлинику, сдавать анализы и обращаться к профильным специалистам. Если тест будет положительным, то лучше всего вызывать врача на дом. В зависимости от самочувствия пациентка может проходить лечение от ковида на дому в условиях самоизоляции или же при подъеме температуры будет срочно решаться вопрос о её госпитализации в ковидный стационар на «скорой». После выздоровления и получения отрицательного анализа ПЦР она сможет заниматься лечением других заболеваний. В стационаре при наличии жалоб на иные недомогания пациентка сможет получить дистанционную консультацию у врача необходимого профиля, — отдельно отметила Софья Алёшина.
Тем временем Mkset продолжает следить за ситуацией, в которой оказалась уфимка Зарина Г., ведь она до сих пор не знает результата теста ПЦР, сданного почти трое суток назад и не может начать нормально лечиться.
Справочно
По данным от минздрава Башкирии на 12 августа, за минувшие сутки в республике выявлен еще 281 носитель инфекции Covid-19. В стационарах проходят лечение 714 пациентов, включая 428 человек в возрасте старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 60 человек, восемь подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 2 777 пациентов, в том числе 997 пациентов в возрасте 60+.
Полностью завершили вакцинацию от короанвируса (первым и вторым компонентом) - 811 150 человек. За сутки вакцину получили - 22 631 чел. (первым компонентом - 10 706, вторым компонентом - 11 925).