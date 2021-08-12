В Уфе от коронавируса привились почти 70 процентов подлежащих вакцинации жителей

Также Забелин подчеркнул, что в государственных больницах республики наблюдается отрицательный баланс притока кадров. Так, за семь месяцев 2021 года уволилось на 458 врачей больше, чем устроилось на работу. По словам главы Минздрава, ситуацию должна улучшиться в августе-октябре, поскольку в медорганизации придут на работу выпускники медицинского университета и колледжей.