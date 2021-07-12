Мнения: что думают о принудительной вакцинации и ковидных ограничениях в Башкирии

Напомним, в конце минувшей недели глава Башкирии Радий Хабиров вновь отложил вступление в силу ограничений на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля. Ранее эти ограничения должны были начаться 12 июля, а теперь они могут вступить в действие через две недели, 26 июля.
Эта новость вызвала новую волну обсуждений на тему вакцинации и ограничений для тех, кто её не сделал. Так, свое мнение высказал первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Лидер башкирских коммунистов, кстати, уточнил, что он не делал прививку, поскольку не уверен в эффективности вакцины, и, к тому же, он не так давно болел ковидом, в июне анализ показал наличие у него антител в количестве 12,3%.
На XXVIII (внеочередной) республиканской Конференции БРО КПРФ, которая состоялась недавно, среди других вопросов мы обсуждали и тему ковидных ограничений и принудительной вакцинации и подготовили обращение на имя президента страны на данную тему. Мы тоже обеспокоены низкими темпами вакцинации населения, но при этом мы категорические возражаем против ситуаций, когда работодатели оказывают давление на подчиненных, требуя пойти на прививку. К нам поступают такие жалобы от людей. От такой вакцинации может быть сомнительная польза, она подрывает доверие к медикам и представителям власти, - заявил Юнир Кутлугужин.
Он надеется на то, что «драконовские» ограничительные меры на посещение предприятий питания, спортивных и культурных заведений в Башкирии все-таки не будут введены. Башкирские коммунисты надеются, что их обращение поможет обратить внимание главы государства на эту важную проблему.
Своим мнением с корреспондентом Mkset также поделился уфимский кинезиолог Михаил Тимаков, который также не делал прививку и, по его словам, не собирается её делать. Михаил тоже переболел ковидом, анализ трехнедельной давности показал у него антитела в количестве 10,22%.
Я следил за ходом разработки вакцин и организацией вакцинации. Следует отметить, что поставки вакцины на внутренний рынок осуществляются по госконтракту, который заключен в экстренном порядке и, соответственно, с нарушениями антимонопольного законодательства. На мой взгляд, вакцина «Спутник V» все же недостаточно исследована, и я бы еë для использования на внутреннем рынке не рекомендовал, если только не стоят за этим какие-то иные задачи. Для применения внутри страны, на мой взгляд, больше годится вакцина «Ковивак». Я категорически против принуждения к прививке под угрозой репрессий на работе или под страхом иных последствий. Прививки по закону должны быть добровольными, - высказал свое мнение Михаил Тимаков.
Журналист Марат Гареев, напротив, сделал прививку и в соцсетях не раз вступал в споры с антипрививочниками.
Насколько я знаю, дефицит вакцины в стране связан не столько с отправкой её на экспорт, сколько с иными причинами: а) с недостаточными производственными мощностями внутри страны и б) резко возросшим спросом со стороны населения после введения фактически принудительной (что я всячески поддерживаю) вакцинации. В этой ситуации, на мой взгляд, важнее настаивать не на ограничении экспорта отечественной вакцины, а на скорейшем разрешении импорта зарубежных разработок - условного «Пфайзера». Вот этот вопрос, действительно, волнует очень многих. Возмущает людей и лицемерие властей, когда одни мероприятия запрещают, а другие проводят с размахом, поделился мнением Марат Гареев.
Тем временем по последним данным, в Башкирии продолжается рост ежедневных показателей заболеваемости коронавирусом. Так, количество новых случаев заражения ковидом уже перевалил за две сотни и растет каждый день, как и число случаев смерти пациентов, у которых подтвердилось заражение ковидом. Темпы вакцинации от ковида значительно выросли, но одновременно довольно регулярно сообщается и о нехватке вакцины в пунктах вакцинации.