Мнения: что думают о принудительной вакцинации и ковидных ограничениях в Башкирии

Я следил за ходом разработки вакцин и организацией вакцинации. Следует отметить, что поставки вакцины на внутренний рынок осуществляются по госконтракту, который заключен в экстренном порядке и, соответственно, с нарушениями антимонопольного законодательства. На мой взгляд, вакцина «Спутник V» все же недостаточно исследована, и я бы еë для использования на внутреннем рынке не рекомендовал, если только не стоят за этим какие-то иные задачи. Для применения внутри страны, на мой взгляд, больше годится вакцина «Ковивак». Я категорически против принуждения к прививке под угрозой репрессий на работе или под страхом иных последствий. Прививки по закону должны быть добровольными, - высказал свое мнение Михаил Тимаков.