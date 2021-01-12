Житель Башкирии пожаловался на набор лекарств от Covid-19, выданный «Единой Россией»

Почему в этом случае решено положить пачку парацетамола и флакон Гриппферона в коробку, закупленную при нашей поддержке, мне неизвестно. При этом отмечу, что Гриппферон стоит в аптеках от 350 до 800 рублей, и доставленное бесплатное лекарство - это все-таки забота о пациентах, лечащихся на дому, написал Ахмадинуров.