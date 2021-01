Житель Башкирии пожаловался на набор лекарств от Covid-19, выданный «Единой Россией»

Общественник Динар Зайнуллин на своей странице в Facebook разместил видео, на котором мужчина, якобы житель Балтачевского района Башкирии, раскрывает содержимое коробки с препаратами от коронавируса с логотипом партии «Единая Россия» и надписью «Команда Хабирова».

Мужчина на видео рассказывает и показывает, что в достаточно вместительной коробке удалось обнаружить только 10 таблеток парацетамола и назальные капли «Гриппферон», а также некий листок, возможно, рецептурный. Как рассказывает автор видео, лекарства предназначались его теще, которая заболела коронавирусом. Сдали повторный тест — оказалось, что [коронавируса] нет. Я думаю, благодаря таким средствам, которые выделяет республика на борьбу с коронавирусом, он быстро заканчивается у нас. Просто смешно,рассказал мужчина. Video: Facebook Руководитель регионального исполкома партии «ЕР» Рустем Ахмадинуров прокомментировал ситуацию в комментариях к посту. Он рассказал, что волонтеры доставляют в данных коробках полноценные антиковидные наборы, освобождая от этой работы самих медиков. Почему в этом случае решено положить пачку парацетамола и флакон Гриппферона в коробку, закупленную при нашей поддержке, мне неизвестно. При этом отмечу, что Гриппферон стоит в аптеках от 350 до 800 рублей, и доставленное бесплатное лекарство - это все-таки забота о пациентах, лечащихся на дому, написал Ахмадинуров. Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова пояснила, что для каждого пациента предусмотрен индивидуальный набор препаратов. Она также отметила, что медики, к сожалению, этого не объяснили гражданам, а вот к волонтерам партии у неё никаких вопросов нет.

