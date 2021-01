Сегодня в администрации Уфы прошло первое в этом году оперативное совещание. Заместитель главы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина представила данные по заболевшим коронавирусом.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 21 068 человек., а прошедшие сутки Covid-19 заболели 167 жителей Башкирии. Всего протестировано более 2,1 миллиона человек. Однако, по словам Перминой, в новогодние каникулы наблюдалось незначительное снижение количества анализов на коронавирус. В Уфе зарегистрирован рост заболевания ОРВИ. Вирус гриппа не выявлен.

