Завершилось строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке : фоторепортаж

Завершилось строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке : фоторепортаж

Вчера, 15:33Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 11 декабря, в Стерлитамаке прошёл пресс-тур, где неделю назад закончилось строительство нового-ковид госпиталя. Журналистам продемонстрировали аппаратуру и боксы, а также рассказали, с какими трудностями столкнулись при строительстве и чем этот инфекционный центр отличается от медучреждения в Зубово.

Ковид-госпиталь в Стерлитамаке делится на так называемые «чистую» и «грязную» зоны. В первой расположены кабинет медперсонала, ординаторские, комнаты заведующего. Во вторую, рабочую зону, входят непосредственно боксы для заболевших.

Photo: Mkset.ru

По данным подрядчика, в больнице предусмотрен запас в 12 тонн медицинского газа, а в Зубово всего в четыре тонны, поэтому там заправка идёт ежедневно. В режиме ЧС стерлитамакский госпиталь будет работать полторы недели без дозаправки.

Photo: Mkset.ru

Проект при строительстве нового ковид-центра использовался тот же, однако подрядчик признаётся, что на этот раз работы прошли спокойнее, — команда уже знала, что и как делать. К строительству были привлечены 30% рабочих из Стерлитамака. Несмотря на некоторые проблемы с поставками, возникшие под конец года, строительство современного медучреждения завершилось в срок, и достаточно короткий — всего за 50 дней.

Photo: Mkset.ru

В отличие от ковид-госпиталя в Зубово здесь создали также хирургический и родильный блоки, а также детскую реанимацию. В первом корпусе здания расположился приёмный покой, где больной сразу может пройти диагностику (КТ, УЗИ, рентген и другие обследования).

Photo: Mkset.ru

Как рассказали журналистам, госпиталь примет первых пациентов, когда закончится монтаж оборудования и получение лицензии от Минздрава Башкирии. В целом инфекционный центр рассчитан на жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района.

СтерлитамакбольницаБашкирия
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