Завершилось строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке : фоторепортаж

Проект при строительстве нового ковид-центра использовался тот же, однако подрядчик признаётся, что на этот раз работы прошли спокойнее, — команда уже знала, что и как делать. К строительству были привлечены 30% рабочих из Стерлитамака. Несмотря на некоторые проблемы с поставками, возникшие под конец года, строительство современного медучреждения завершилось в срок, и достаточно короткий — всего за 50 дней.