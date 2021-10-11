В Башкирии новый антирекорд по коронавирусу: плюс 610, минус 35

В Башкирии новый антирекорд по коронавирусу: плюс 610, минус 35
В Башкирии новый антирекорд по коронавирусу: плюс 610, минус 35
Вчера, 12:41Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Оперштаб Башкирии опубликовал новые данные по количеству заболевших и погибших жителей региона от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Башкирии зафиксировано 610 новых случаев заражения COVID-19, отметим, что данный показатель в сравнении с прошлым днем уменьшился на 9 человек.

Однако количество погибших, по данным Оперштаба, неумолимо растет. Так, за минувшие сутки погибло 35 человек, тогда как 9 и 10 октября данный показатель составлял 23 и 33 человека соответственно.

Известно, что общее число инфицированных в республике составляет 72 879 человек, из которых 63 312 человека вылечились, в том числе 74 выздоровели за минувшие сутки.

Между тем, первым компонентом вакцинировались более 1,3 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,2 миллиона жителей Башкирии.

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